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13:01

"Доверия к власти не осталось никакого": защитники Муринского парка побывали на приёме у Батанова

фото ЗакС политика "Доверия к власти не осталось никакого": защитники Муринского парка побывали на приёме у Батанова

Представительнице инициативной группы, выступающей в защиту Муринского парка, Марианне Бакан, удалось добиться аудиенции у вице-губернатора по инвестициям Эдуарда Батанова и выразить ему лично позицию горожан - жителей Калининского района - не первый год добивающихся отмены уплотнительной застройки зеленой зоны.

На встрече, помимо Бакан и Батанова, присутствовали в том числе замглавы администрации Калининского района, зампред комитета по инвестициям, представитель комитета по контролю за имуществом (ККИ), а также сотрудники комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) и комитета по благоустройству.

Бакан вновь озвучила присутствовавшим главные требования местных жителей: 1) отменить постановление о передаче участка; 2) расторгнуть договор аренды участка; 3) вернуть участок в список зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП); 4) вернуть участку зону Р2 в Генплане и зону ТР2 в ПЗЗ; 5) выделить застройщику ООО "Анна Нова" земельный участок для строительства второй очереди спорткомплекса Нова Арена вне территории Муринского парка, а также вне других территорий ЗНОП.

В качестве альтернативного варианта активисткой был предложен пустырь между улицей Руставели и железной дорогой в районе проспекта Луначарского, расположенный всего в 2 км от парка.

Отметила Бакан и то, что 23 апреля в стенах администрации Калининского района прошли публичные слушания по парку. ЗАКС.Ру подробно осветил данное мероприятие, превратившееся в "камерный" митинг.

Выслушав активистку, Батанов заявил следующее:

Спорта много не бывает. Мы не можем отправлять футболистов играть так далеко [за 2 км от участка застройки]. А вы, Марианна, наверное, просто ненавистник спорта!

Эдуард Батанов - защитнице Муринского парка

Позитивных моментов встречи, подытожила Бакан, было всего два: Батанов пообещал, что защитников парка пригласят на инвентаризацию участка 1,8 га, которую будет проводить ККИ в мае; до инвентаризации территории деревья вырубать не станут.

"Однако доверия к нашей власти и застройщику у нас не осталось никакого! Поэтому мы ни в коем случае не останавливаемся и продолжаем нашу борьбу за парк! Мы продолжим все наши действия по предотвращению этой варварской застройки парка и обязательно победим!", - манифестируют градозащитники.



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