После экосубботника в Репино вице-губернатор Шаскольский пообщался с нерпами

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский в компании руководителей ряда городских топливно-энергетических компаний провели в поселке Репино экосубботник, посетив после Центр изучения морских млекопитающих.

Собравшиеся очистили прибрежную зону от накопившегося за зиму мусора и высадили двенадцать елей.

В Центре изучения морских млекопитающих проходят реабилитацию молодые нерпята и щенки серого тюленя, которых петербуржцы нередко весной находят на берегу залива. Как только ластоногие становятся самостоятельными, их выпускают в родную среду. Шаскольскому выпала честь дать имена двум "воспитанникам" центра, которые готовятся "выйти" во взрослую жизнь в ближайшее время: самку тюленя назвали Гакковой в честь одноименного поселка Гакково, а самца - Мартом.

Посетители центра вручили его директору Вячеславу Алексееву махровые полотенца в подарок - данный атрибут не только является частью повседневного обихода волонтеров, но и любимой игрушкой ластоногих.

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