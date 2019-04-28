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Новости

14:20

Латынина: Россия принципиально дружит только с лузерами

фото ЗакС политика Латынина: Россия принципиально дружит только с лузерами

Публицист Юлия Латынина, посвятив большую часть своей авторской радиопрограммы связям России с Суданом и попыткам влиять на нестабильную политическую обстановку в этом африканском государстве, пришла к безрадостному обобщению: Кремль выбирает себе друзей по всему миру "как на подбор". По ее мысли, как будто всем назло Россия предпочитает дружить с наиболее одиозными и маргинальными политическими режимами - с теми, с кем весь остальной мир предпочитает по возможности не иметь никакого дела. В этот "нерукопожатный" список, помимо Судана, она включила Венесуэлу и Ливию.

"Вот мы тут поддерживаем Омара аль-Башира. Его свергли. Вот мы поддерживаем Мадуро. Мадуро устроил в стране полную иллюстрацию анекдота, что случится в Сахаре, если там устроить социализм? Ответ: там нам начнутся перебои с песком. Поддерживали мы тут маршала Хафтара в Ливии", - напомнила журналист.

Помимо того, что компания всякий раз выбирается крайне неприятная, Латынина обратила внимание слушателей еще и на то, что это - малоэффективное сотрудничество.

"Если эта коллекция формируется по принципу «на тебе боже, что нам негоже», то, естественно, в этой коллекции оказываются одни только лузеры. И самое главное, ребята — что мы можем дать как колонизаторы, как носители бремени белого человека?", - задалась она риторическим вопросом и тут же сама на него ответила отрицательно, аргументировав ответ тем, что Россия ничего уникального не производит.

В апреле 2019-го года суданский диктатор Омар, управлявший страной на протяжении 26 лет, был свергнут в результате заговора и военного переворота. 

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17:38   Наталья   ig11.02@mail.ru
Ну, ещё одна жабИна вылезла из болота неудачников. Зависть гложет, желчь из всех щелей брызжет. Кому интересна глупая, да ещё и страшная. Ну, не дал тебе бог ни ума, ни обаяния, ни красоты, чего теперь весь мир виноват в том что у тебя личная жизнь не складывается. Ну, не нравишься ты мужчинам, залезь в своё болото и залепи своё дуло.

16:35    
16:04. Опять ложь! Нет китайцев в Сибири и на Д.Востоке России!!! Есть лишь немного(40 тысяч) северокорейцев - гастарбайтеров! Лес, газ, нефть не китайцы вывозят, а россияне им продают по мировым ценам! Откуда бы тогда в 2018г. товарооборот составил между нашими странами 108 млрд.долларов, а в плане 200?

16:04    
15:10 В политике нет дружбы, лошара визгливая. Есть временные интересы. Китаю интересно вывозить сибирский лес (пока только сибирский) и получать дармовой газ, заселять Сибирь китайцами, но это не дружба, а компрадорство.

15:10    
Гнусные русофобы несут хрень и ложь, ведь Россия дружит с Китаем, Индией, Вьетнамом и тд. Это уже половина человечества! У нас товарооборот с Востоком уже больше, чем с Западом! С одним Китаем товарооборот более 108 миллиардов долларов, который требует резко увеличить поставки газа, что может оставить Европу без оного, если будет вставлять палки в колёса "Газпрому" и "Новатэку"!

14:30   Игорь  
Царь Борис ломал Петрушку
Перед мирного мира сего.
И такую вот пьяную тушку,
Уважали там больше всего...

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