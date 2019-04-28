Пассажирка перевернувшегося в Финском заливе катера скончалась в больнице

Поздно вечером 27 апреля в акватории Финского залива перевернулся и затонул прогулочный катер, в результате чего уже в больнице скончалась женщина - одна из девяти человек, находившихся на борту, передает ТАСС.

В результате действий спасательных служб, помимо нее, еще пятеро были госпитализированы, а двоих после предоставления первой помощи отправили выздоравливать в домашних условиях.

Следов еще одного пассажира не могут найти до сих пор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с происшествием - о нарушении правил безопасности на водном транспорте.

В качестве предпочтительной версии инцидента называется сильный ветер, "разгулявшийся" накануне ближе к ночи.