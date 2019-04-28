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15:11

Зеленский предложил Путину полный обмен политзаключенными

фото ЗакС политика Зеленский предложил Путину полный обмен политзаключенными

Новый президент Украины Владимир Зеленский публично отреагировал на решение российского лидера Владимира Путина, который ввел упрощенный режим получения российских паспортов для жителей Донецкой и Луганской областей, где уже пять лет имеет место вооруженный конфликт сепаратистов и Киева.

Бывший шоумен язвительно заметил, что готов согласиться с этим решением только в случае, если речь идет о неких нарушителях и преступниках в этих регионах, и не имеет ничего против того, чтобы их отправили в условный Магадан. Еще более едко он оценил "преимущества" получения российского гражданства.

"Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ", - гласит его заявление, опубликованное в Facebook.

Зеленский предупредил, что Путину не следует разговаривать с Украиной на языке давления и угроз, а также предложил оппоненту произвести обмен политзаключенными в формате "всех на всех".

27 апреля Путин также заявил о готовности обсудить тет-а-тет судьбу проблемных Луганской и Донецкой областей, частично контролируемых сепаратистами.

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16:39    
Если так дороги Украине её военные моряки-нарушители российской гос.границы, то пусть Зеленский их обменяет на Порошенко, Парубия, Полторака, Геращенко, Ляшко и тд. Думаю, что в этом случае Путин может согласиться!

16:14   Бордунов  
15:20 Неужели составители методичек в АП настолько тупы, что видят алмазные россыпи в нарушении прав иностранных граждан?
Украинские "преступники" это позор России и лично Путина. И если кто-то из них не выживет, это только укрепит его репутацию, как упыря и правоотступника.

15:20    
Какой наивный этот еврейский комик Зеленский...Украинские преступники в тюрьмах и СИЗО России-это золотой резерв Путина в игре с Украиной и Западом и за него он потребует алмазные россыпи политических выгод для России, а не просто так отдать, обменять и тд.! К примеру, Путин готов за них получить Новороссию! Ну, что чендж?

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