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9:26

Регионы смогут обжаловать оценки эффективности работы губернаторов

фото ЗакС политика Регионы смогут обжаловать оценки эффективности работы губернаторов

Руководитель Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин в большом интервью газете "Коммерсант" сообщил, что у региональных властей появится возможность обжаловать показатели эффективности работы губернаторов, которые будут им присваивать, основываясь на ряде критериев, власти федеральные.

"Показатели отдельных регионов очень волатильны из-за реализации в них крупных, в том числе федеральных, проектов. Например, в Новгородской области несколько лет реализовывался проект строительства автотрассы М-11 „Москва-Санкт-Петербург“, данные об инвестициях этого проекта, естественно, учитывались в региональной статистике. По отношению к обычному фону инвестиций сначала они резко растут, потом так же резко снижаются, причем регион не всегда даже в состоянии предсказать, в каком именно году будет пик инвестиций, а когда начнется спад - это зависит от компаний, реализующих проект, у них могут быть свои соображения, как и когда что делать. Для снятия таких разовых искажений и существует апелляция", - пояснил министр.

Точный механизм апелляции в ближайшее время должны разработать в администрации президента и правительстве.

"Понятно, что это будет происходить на площадке Госсовета - будем обсуждать вместе с заинтересованными регионами возможности корректировок", - уточнил Орешкин.

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы глав регионов 26 апреля. В документе перечислен перечень критериев, по которым будет оцениваться "рентабельность" того или иного губернатора. Первый пункт - уровень доверия к власти: президенту и руководителям высших органов исполнительной власти. Также есть пункты о производительности труда, уровне реальной среднемесячной зарплаты в регионе, объеме инвестиций в основной капитал, уровне бедности, ожидаемой продолжительности жизни при рождении, естественном приросте населения, доступности жилья, качестве окружающей среды, уровне образования и другом.

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