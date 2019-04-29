"Коммунисты России" собираются на маёвку в Некрасовском саду

Представители петербургского отделения партии "Коммунисты России" вместо первомайского шествия собираются "возродить традицию" и провести в Некрасовском саду так называемую "маёвку".

"Это старая традиция рабочего движения - маёвки. Собирались активисты левых сил прямо на природе, пели песни, выступали с зажигательными речами, угощали друг друга чаем, баранками. Мы уже не в первый раз повторяем эту прекрасную традицию, напоминая о корнях прекрасного праздника пролетарской борьбы. Мы разъясняем людям, как и за что бороться, а заодно пьем чай и закусываем, ведь Первомай - это хоть и боевой, но праздник", - поведал глава петербургских коммунистов Сергей Малинкович, отметив, что часть партийцев все же присоединится к первомайскому шествию.

Напомним, представителям городских оппозиционно-демократических движений, равно как и КПРФ, а также участникам иных организаций Смольный согласовал первомайское шествие по Невскому проспекту.

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