Россия покинула топ стран-лидеров по затратам на оборонкомплекс

Согласно последнему изысканию Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Россия заняла лишь шестое место в рейтинге стран, ежегодно тратящих внушительные суммы на финансирование собственного оборонкомплекса: в 2018 году РФ вложила в данную сферу около 62 млн долларов.

Первую позицию традиционно заняли США, потратившие на оборону 649 млрд долларов, вторая строчка - у Китая с 250 млрд долларов, третья - у Саудовской Аравии, далее идут Индия и Франция. В числе стран, показавших максимальный прирост трат на оборонительные нужды государства - Турция: в 2018 году её вложения в военную промышленность подскочили сразу на 24% - до 19 млрд долларов.

В мировой совокупности финансирование военных расходов в 2018 году достигло отметки 1 млрд 882 млн долларов - на 2,6% выше, чем в 2017-м.

В докладе также отмечается, что в программы военной модернизации Россия с 2010 по 2015 год наращивала оборонный бюджет на 4,9-16% ежегодно, однако с 2016-го траты на данные нужды стали постепенно уменьшаться.