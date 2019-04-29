Счетная палата: Стоимость строительства "Беговой" и "Новокрестовской" завышена на 233 млн рублей

Аудиторы Счетной палаты выявили финансовые нарушения, допущенные при строительстве новых станций Невско-Василеостровской линии, передает "Мойка78", ссылаясь на отчетный бюллетень ведомства за апрель 2019 года.

Так, проверка показала, что стоимость работ при возведении участка зеленой ветки петербургского метрополитена от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая "Новокрестовскую", завышена на 233,2 млн рублей.

Помимо прочего, аудиторы отметили и сорванные сроки сдачи новых платформ. В документе уточняется, что изначально обе станции должны были открыть в первом квартале 2018-го, однако официальная их презентация состоялась лишь в мае.

Добавим также, систематическое негодование у петербуржцев вызывает тот факт, что на платформах, впопыхах открытых к Чемпионату мира по футболу, периодически из стен течет вода, что приводит к падению плитки и остановке траволаторов. Между тем в "Метрострое" известили, что протечки на станциях, подобных "Беговой", - нормальное явление, так как платформы находятся "в неоднородных водонасыщенных грунтах".