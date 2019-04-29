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13:55

Отец экс-полковника-миллиардера Захарченко приговорен к 4 годам колонии

фото ЗакС политика Отец экс-полковника-миллиардера Захарченко приговорен к 4 годам колонии

Столичный Мещанский суд огласил вердикт в отношении отца экс-заместителя антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко по делу о растрате 4,9 млн рублей: отправить на 4 года в колонию общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей, уведомляет РИА "Новости".

Следствие установило, что Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен на работу в банк "Московское ипотечное агентство" и на протяжении двух лет исправно получал заработную плату. Его подельником признан экс-глава банка "МИА" Владимир Корьевкин, которого, в свою очередь, осудили на 4,5 года колонии и назначили штраф в 900 тысяч рублей.

Третий фигурнат дела, Сергей Гриб, который заменил Корьевкина после его увольнения, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Напомним, Дмитрия Захарченко, полковника антикоррупционного главка МВД, арестовали в сентябре 2016 года. Он обвиняется во взяточничестве и воспрепятствовании осуществления правосудия. При задержании у него были изъяты огромные суммы денег: 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей, а также несколько квартир, автомобилей и машиномест. Объяснить происхождение денег и имущества экс-полковник затруднился.

1 декабря 2017 года все средства Захарченко были переданы в госбюджет. Сумма стала самой крупной, обращенной когда-либо в доход государства.

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14:00    
Даже сокровища полковника Захарченко не спасли нас от путинских пенсионных хапуг!

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