Николай Буров: Хочу эмоционального и неравнодушного губернатора Петербурга

Народный артист России Николай Буров заявил, что не считает важным, из какой сферы придет новый губернатор Петербурга. По мнению актера, гораздо важнее личные качества градоначальника.

- Хочу эмоционального и неравнодушного человека, который сможет собрать вокруг себя профессионалов, - отметил Буров в ходе круглого стола 29 апреля.

В мероприятии “2019 - год выбора. Какой губернатор нужен Санкт-Петербургу - политик или хозяйственник?” участвуют политологи и общественные деятели.

В начале круглого стола один из его участников упомянул фамилию врио губернатора Петербурга Александра Беглова в качестве основного кандидата на пост главы города. Организатор встречи Алексей Дементьев заметил, что это не совсем корректно, так как врио еще не заявил о готовности участвовать в выборах.

Напомним, Буров в ноябре 2018 года был назначен советником Беглова.

Сергей Еремеев

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