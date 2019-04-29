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15:46

После ремонта музей Набокова открылся заново

фото ЗакС политика После ремонта музей Набокова открылся заново

Закрывшийся в конце марта музей имени писателя Владимира Набокова на Большой Морской улице вновь доступен для посетителей, сообщили в пресс-службе СПбГУ. Таким образом, вопреки тревожным слухам, распространившимся в среде культурных работников, данное ранее обещание представители университета сумели сдержать.  

"Проводимые работы создавали реальную угрозу историческим интерьерам и экспонатам, из-за чего работу музея и допуск посетителей пришлось ограничить", - пояснили в университете ТАСС.

Известно, что чиновники начали ремонт, не предупредив СПбГУ, в состав которого музей входит.

26 апреля стало известно о том, что новым руководителем музея назначили известного петербургского писателя и литературоведа Андрея Аствацатурова.

Классик русской и американской литературы Владимир Набоков эмигрировал из страны в год создания СССР, будучи в девятнадцатилетнем возрасте, и более полувека прожил в государствах Северной Америки и Западной Европы.

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