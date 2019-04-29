После ремонта музей Набокова открылся заново Закрывшийся в конце марта музей имени писателя Владимира Набокова на Большой Морской улице вновь доступен для посетителей, сообщили в пресс-службе СПбГУ. Таким образом, вопреки тревожным слухам, распространившимся в среде культурных работников, данное ранее обещание представители университета сумели сдержать. "Проводимые работы создавали реальную угрозу историческим интерьерам и экспонатам, из-за чего работу музея и допуск посетителей пришлось ограничить", - пояснили в университете ТАСС. Известно, что чиновники начали ремонт, не предупредив СПбГУ, в состав которого музей входит. 26 апреля стало известно о том, что новым руководителем музея назначили известного петербургского писателя и литературоведа Андрея Аствацатурова. Классик русской и американской литературы Владимир Набоков эмигрировал из страны в год создания СССР, будучи в девятнадцатилетнем возрасте, и более полувека прожил в государствах Северной Америки и Западной Европы. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен