Арбитражный суд подтвердил правоту УФАС в споре с Фондом капстроительства

Полгода судебных разбирательств между петербургскими антимонопольщиками и ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" привели к тому, что Арбитражный суд согласился с доводами УФАС, говорится на сайте ведомства.

Суть претензий состояла в том, что на торгах при оценке потенциальных подрядчиков на строительство поликлиники в Коломягах сотрудники бюджетного учреждения, среди прочего, руководствовались таким критерием отбора, как "индекс деловой репутации".

Показатель должен был быть заверен сертификатом соответствия, однако УФАС пришло к выводу, что получение такого документа - дело трудоемкое и длительное, которое невозможно "провернуть" в течение предложенных ГКУ пяти дней. Таким образом, участники процедуры сталкивались с непреодолимым условием и ввиду этого обстоятельства не могли выиграть на торгах.

Арбитражный суд кассационной инстанции признал доводы УФАС полностью законными и обоснованными.