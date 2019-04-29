Буров: Беглов еще мальчиком приходил в театр и куклу надевал на руку

Народный артист России Николай Буров убежден, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов устраивал кукольное представление в Санкт-Петербургском государственном театре марионеток и пел дуэтом с оперной певицей Ириной Богачевой по собственной инициативе, а не по совету политконсультантов.

В среду, 24 апреля, Telegram-канал «Ротонда» разместил видеозапись, на которой Беглов, поздравив Богачеву с 80-летием, запел песню «Сормовская лирическая». Ранее тот же канал публиковал видео посещения врио губернатора театра марионеток. Временный градоначальник с куклой на руке шутил: «Всегда интриги заканчиваются плохо, оставим это депутатам».

- Это может быть смешно или не смешно, но он живой человек. Он приходит на юбилей театра кукол-марионеток и живо включается в творческую атмосферу. Он еще мальчиком приходил в этот театр и куклу надевал на руку, - отметил Буров в разговоре с ЗАКС.Ру.

Назначенный в ноябре 2018 года на должность советника врио губернатора Петербурга Буров также отметил, что никогда не видел, чтобы Беглов делал что-то по советам политтехнологов.

- Он с ядерным реактором внутри. Дай Бог ему здоровья. Я неплохо знаю его семью. С его женой [экс-главой комитета по делам записи актов гражданского состояния Натальей Бегловой] я одно время служил в правительстве города. Его дочь [Юлия Беглова] работала у меня в комитете [по культуре], когда я был председателем комитета. Абсолютно спокойная обстановка, никакого намека на мажорство, а это подкупает, потому что мажоры всем надоели. Работать, работать и работать – это черта всей семьи, - заявил Буров.

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