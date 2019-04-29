Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:04

Дмитрий Быков объяснил, почему занимает активную гражданскую позицию

фото ЗакС политика Дмитрий Быков объяснил, почему занимает активную гражданскую позицию

Выздоравливающий после пережитого отравления и искусственной комы писатель и общественный деятель Дмитрий Быков рассказал проекту "Потомучтолюди" о том, что им движет, когда он комментирует политические события или выходит на уличные акции протеста. По его словам, это напрямую связано с неким глубоко сидящим этическим чувством.

"Писателю надо себя уважать, а как можно себя уважать, когда молодежь, твои же ученики, идут на митинг, а ты где-то сидишь, непонятно. Иногда я на эти митинги не хожу, если я их атмосферу не ощущаю своей. Скажем, на митинги КПРФ против пенсионной реформы я не пойду", - признался публицист.

Он готов посещать только демонстрации, где много его не "товарищей" - этого слова Быков не выносит - но друзей и единомышленников.

"Это я таким образом не то чтобы делаю карьеру, я таким образом оптимизирую среду", - заключил герой интервью.

Проблемы Быкова со здоровьем стали одной из заметных тем в общественной и медийной жизни апреля: 16-го числа на борту самолета в Уфе он почувствовал себя нехорошо. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому и транспортировать на лечение в Москву. Придя в себя спустя несколько дней, он заявил об отравлении неизвестной природы. Разбираться в деталях случившегося он не намерен.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:38    
19:19 Тебя, говно, забыли спросить.

20:16    
19.19
Выскажи свою мутатень как-то определеннее. Позиции не видно.

19:19    
Лучше бы Быков сидел дома и молчал! А то какую-то хрень несёт...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет


Все новости:
21:55 Опять неудача: Резник снова проиграл в суде по фразе Беглова

20:57 Беглов поручил каждому предприятию посадить хотя бы по одному дереву   1

20:16 Шульман описала идеального кандидата в российские президенты   2

20:15 Районная комиссия не поддержала проект изменений ПЗЗ Муринского парка

19:54 Ни слова о Беглове   1

19:37 Получивший штраф за оскорбление власти россиянин обжаловал судебное решение

19:04 Дмитрий Быков объяснил, почему занимает активную гражданскую позицию   3

18:35 ФСБ задержала семерых террористов в Подмосковье   1

18:21 Суд не удовлетворил иск Резника к учредителю СМИ из-за фразы Беглова   3

18:20 ЗакС Петербурга одарит гостей "Мудростью" и флешками

18:08 Сухенко рассказал о донимающих его звонках коллекторов   1

17:54 Буров: Беглов еще мальчиком приходил в театр и куклу надевал на руку   3

17:47 Беглов призвал не заставлять молодежь быть патриотами, а выращивать таковых   2

17:22 Лимонов радуется массе новой молодежи, хлынувшей в его партию   1

16:53 В общем для россиян и украинцев гражданстве Путин видит только плюсы   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.