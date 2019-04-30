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9:30

"Долой Безголовых!": Активисты РСД расклеили по метро критикующие Беглова плакаты

фото ЗакС политика "Долой Безголовых!": Активисты РСД расклеили по метро критикующие Беглова плакаты

В петербургской подземке представители Российского социалистического движения расклеили плакаты с критикой действующего врио градоначальника Александра Беглова. Акция, носившая символический характер, именовалась "Долой БЕзГоЛОВых. Вся власть народу!".

На постерах изображен один из символов города на Неве - Медный всадник - с лопатой вместо головы. Таким образом РСД апеллировали к неудачам, которые потерпел временный губернатор нынешней зимой: 9 января Беглов заявил, что готов выдать главам районов по лопате для уборки снега с его инициалами на черенке, после чего "лопата Беглова" стала интернет-мемом.

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Фото: РСД

"Своей акцией социалисты хотели сказать, что Петербургу нужен не очередной чиновник, назначенный из Кремля; и не технократ - ставленник большого бизнеса, воспринимающий город как машину для извлечения прибылей, а представитель сообщества горожан, большинство из которых является рядовыми наемными работниками, обитателями коммуналок и студий, отстраненными от принятия решений", - пояснили суть манифеста в РСД.

Помимо всадника с лопатой вместо головы, на плакатах обозначены важные, по мнению представителей движения, проблемы Петербурга: "разгоны митингов, серые зарплаты, свалки, вырубка скверов".

Вместе с тем петербуржцы, считают в РСД, должны дать отпор "дискредитировавшим себя" единороссам на предстоящих муниципальных выборах. Полностью свои требования социалисты озвучат на первомайском шествии.



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13:28    
Любому члену едро дорваться, лишь, до власти и стать губернатором! Там начнутся распилы бюджета, воровство и коррупция. Это пройденный этап. Возьмите Матву, Жору Салям Алейкума. Может пора понять? Тем более Беглов из Баку и будет бакинские проблемы решать, в первую очередь! Он будет похуже этих Матвиенок и и Полтарасов!

12:36    
12.19
И где же вы работали? Роснефти? Поделитесь, сколько мест сменили и за сколько лет.

12:19   Alina   alianap4vlowa@yandex.ru
Может ребята, которые этот плакат повесили, получили за свою «работу» налик в конверте ?) В это охотно верю.А так,сколько где не работала, с серыми зп не сталкивалась. Так что не говорите ерунды.

9:42    
Понятно, что Беглов сейчас на линии огня, что справа, что слева...Но он показал, что умеет держать удар, выдерживая твёрдо свою линию, не заискивая ни перед кем, как Путин, например...Это дорогого стоит!

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