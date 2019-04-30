"Долой Безголовых!": Активисты РСД расклеили по метро критикующие Беглова плакаты

В петербургской подземке представители Российского социалистического движения расклеили плакаты с критикой действующего врио градоначальника Александра Беглова. Акция, носившая символический характер, именовалась "Долой БЕзГоЛОВых. Вся власть народу!".

На постерах изображен один из символов города на Неве - Медный всадник - с лопатой вместо головы. Таким образом РСД апеллировали к неудачам, которые потерпел временный губернатор нынешней зимой: 9 января Беглов заявил, что готов выдать главам районов по лопате для уборки снега с его инициалами на черенке, после чего "лопата Беглова" стала интернет-мемом.

Фото: РСД

"Своей акцией социалисты хотели сказать, что Петербургу нужен не очередной чиновник, назначенный из Кремля; и не технократ - ставленник большого бизнеса, воспринимающий город как машину для извлечения прибылей, а представитель сообщества горожан, большинство из которых является рядовыми наемными работниками, обитателями коммуналок и студий, отстраненными от принятия решений", - пояснили суть манифеста в РСД.

Помимо всадника с лопатой вместо головы, на плакатах обозначены важные, по мнению представителей движения, проблемы Петербурга: "разгоны митингов, серые зарплаты, свалки, вырубка скверов".

Вместе с тем петербуржцы, считают в РСД, должны дать отпор "дискредитировавшим себя" единороссам на предстоящих муниципальных выборах. Полностью свои требования социалисты озвучат на первомайском шествии.

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