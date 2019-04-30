На территории Первого меда построят семиэтажный детский онкокомплекс

Клинико-реабилитационный центр НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой возведут на участке, расположенном на территории Первого медуниверситета им. Павлова на улице Льва Толстого, поделились в пресс-службе ФАУ "Главгосэкспертиза России".

В семиэтажном комплексе может разместиться и клиника офтальмологии, в которой будут оказывать помощь взрослым пациентам по принципу "хирургия одного дня".

Детский реабилитационный центр будет специализироваться на лечении детей, перенесших трансплантацию костного мозга, и помогать им проходить реабилитацию после химиотерапии. В клинике можно будет оставаться и родителям. Деньги на строительство заложены в федеральном бюджете.