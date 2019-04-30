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10:52

Экоактивисты выявили крупные свалки в районе реки Пипполовки

фото ЗакС политика Экоактивисты выявили крупные свалки в районе реки Пипполовки

Сотрудники "Зеленого фронта" обнаружили несколько несанкционированных свалок в районе трассы "Сортавала" и реки Пипполовки.

Так, на участке, где пересекается магистраль А-121 с рекой Охтой, массово складированы автомобильные покрышки и прочий бытовой мусор. Рядом захламлен отходами овраг.

В лесу - в месте, где река Пипполовка впадает в Охту - экоактивисты выявили еще несколько очаговых свалок, расположенных вдоль грунтовой дороги.

"Стихийные свалки, отходы на которые туда массово свозились грузовыми машинами, ведут не только к захламлению лесных земель и загрязнению почв, но и являются угрозой лесных пожаров. Сейчас проезд туда ограничен, но состав мусора таков, что сами эти отходы в лесу не сгниют, и требуется ликвидация этих свалок, в связи с чем мы обратились в уполномоченные ведомства", - известил председатель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

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