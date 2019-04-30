"Щиты, оружие, амуниция": на станцию Шиес приехал поезд с силовиками

К железнодорожной станции Шиес стягиваются составы с представителями силовых структур - бойцами Росгвардии, сотрудниками ЧОП и полицейскими, передает "Новая газета" и активисты паблика "Поморье - не помойка!". Противники ввоза столичного мусора в Архангельскую область ожидают штурма правоохранителей.

Очевидцы сообщают, что утром 30 апреля на станции высадились порядка 20 полицейских.

"Позже в товарном вагоне прибыл ОМОН (Росгвардия - прим. ЗАКС.Ру). Обмундирование у них серьезное. Щиты, оружие и амуниция. Их встречали и помогали разгрузиться ЧОПовцы", - делятся активисты, публикуя фотографии и видео с места событий.

"Новая газета" пишет, что силовики, которые прибыли из Архангельска, загрузились в товарные вагоны в поселке Вычегодский и высадились в Шиесе.

"Выступающие против организации свалки активисты, которые блокируют дороги к станции, ожидают штурм", - отмечает "Новая".

Противники свалки ранее разбили близ станции палаточный лагерь. До этого бытовку со смотрителями, которые преграждали дорогу грузовикам, ввозившим мусор, демонтировали представители правопорядка.

"Кого и от кого они приехали защищать, с кем бороться? Почему власть готова силовыми методами обеспечивать незаконное строительство? Ответы на все эти вопросы уже всем понятны. Они в одном слове - коррупция. Обращаемся к силовикам. Не выполняйте преступных приказов. Не забывайте, что в первую очередь вы - люди, неотъемлемая часть своей Родины и природы", - призывают активисты.

Борьба со строительством мусорного полигона у станции Шиес возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. Возле будущего полигона людей разгоняют менее церемонно, нежели обращаются с ними в центральном городе области. В самом городе, в свою очередь, группа людей объявила "бессрочный протест".

По состоянию на 24 апреля горсуд Архангельска оштрафовал 31 задержанного на несогласованной акции протеста 7 апреля, общая сумма штрафов составила примерно 912 тысяч рублей.