ЕСПЧ присудил 12 тысяч евро "навальнистке" из Казани по делу об акции "Он вам не Димон"

Европейский суд по правам человека вынес первый вердикт по делу о протестных акциях, прошедших по всей России после выхода скандального расследования ФБК "Он вам не Димон": главе штаба Алексея Навального в Казани Эльвире Дмитриевой присуждено 12,5 тысяч евро компенсации за привлечение её к административной ответственности после публикации поста о митинге и участии в нём.

Страсбургский суд постановил, что власти РФ нарушили права Дмитриевой на свободу распространения информации (статья 10 Европейской конвенции по правам человека), участие в мирных собраниях (статья 11), свободу передвижения (статья 5) и справедливое судебное разбирательство (статья 6).

Вместе с тем ЕСПЧ обязал российское правительство покрыть расходы активистки на адвокатов.

Дмитриеву оштрафовали за публикацию "ВКонтакте" объявления о несанкционированном митинге в Казани, который состоялся 26 марта 2017 года. Позже девушку задержали на мероприятии и отправили под арест на 10 суток.

Её жалобу ЕСПЧ принял в ноябре 2017 года.

Ранее Навальный сообщил, что по "делу 26 марта" в Страсбургском суде рассматривают дела 103 россиян.

В Петербурге несогласованный митинг "Он вам не Димон" в тот день привел к грубым массовым задержаниям сотен людей.