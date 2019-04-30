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Новости

11:50

ЕСПЧ присудил 12 тысяч евро "навальнистке" из Казани по делу об акции "Он вам не Димон"

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил 12 тысяч евро "навальнистке" из Казани по делу об акции "Он вам не Димон"

Европейский суд по правам человека вынес первый вердикт по делу о протестных акциях, прошедших по всей России после выхода скандального расследования ФБК "Он вам не Димон": главе штаба Алексея Навального в Казани Эльвире Дмитриевой присуждено 12,5 тысяч евро компенсации за привлечение её к административной ответственности после публикации поста о митинге и участии в нём.

Страсбургский суд постановил, что власти РФ нарушили права Дмитриевой на свободу распространения информации (статья 10 Европейской конвенции по правам человека), участие в мирных собраниях (статья 11), свободу передвижения (статья 5) и справедливое судебное разбирательство (статья 6).

Вместе с тем ЕСПЧ обязал российское правительство покрыть расходы активистки на адвокатов.

Дмитриеву оштрафовали за публикацию "ВКонтакте" объявления о несанкционированном митинге в Казани, который состоялся 26 марта 2017 года. Позже девушку задержали на мероприятии и отправили под арест на 10 суток.

Её жалобу ЕСПЧ принял в ноябре 2017 года.

Ранее Навальный сообщил, что по "делу 26 марта" в Страсбургском суде рассматривают дела 103 россиян.

В Петербурге несогласованный митинг "Он вам не Димон" в тот день привел к грубым массовым задержаниям сотен людей.

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16:48    
Пусть русофобский ЕСПЧ и выплачивает! Из госказны не трогать ни копейки!

16:43    
Пусть русофобский ЕСПЧ и выплачивает! Из госказны не трогать ни копейки!

Страница 1-ая (всего: 1)
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