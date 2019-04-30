ЕСПЧ признал блокировку постов о несанкционированных митингах нарушением свободы слова в РФ

Страсбургский суд удовлетворил жалобу активиста Григория Каблиса на блокировку его персональной страницы "ВКонтакте" из-за публикации сообщения о несанкционированном митинге.

ЕСПЧ установил, что администрация соцсети, ограничившая доступ к странице Каблиса, равно как российские суды, отказавшиеся отменить данное решение, нарушили несколько статей Конвенции о защите прав человека, а именно - "Свобода собраний и объединений", "Свобода выражения мнения" и "Право на эффективное средство правовой защиты"

Россия обязана выплатить активисту компенсацию в размере 12,5 тысяч евро, а также покрыть издержки на адвокатов (2,5 тысячи евро).

В сентябре 2015 года Каблис (тогда руководитель регионального отделения "Партии Прогресса") разместил "ВКонтакте" информацию о готовящемся пикете по поводу ареста главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Страницу мужчины заблокировали, сочтя пост "призывом к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".