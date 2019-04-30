Силовики задержали министра экономики Дагестана Хасбулатова

Руководитель Министерства экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток в рамках дела о хищении более 20 млн рублей, поделились с ТАСС осведомленные источники в силовых структурах региона. В доме министра и по месту работы проходят обыски.

В республиканском ведомстве агентству факт обысков подтвердили, опровергнув, однако, сведения о том, что Хасбулатов предпринял попытку покинуть Дагестан.

Осман Хасбулатов с 2013 по 2018 год являлся главой Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в республике. Министром он стал в феврале 2018 года.