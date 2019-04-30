Беглов предложил обеспечивать петербурженок-мам двойняшек нянями за счет горбюджета

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов полагает резонным обеспечить семьи, в которых родилась двойня или тройня, нянями за счет городского бюджета. Предложение прозвучало во время утреннего заседания правительства Петербурга, передает MR7.

Беглов уверен, что подобная "опция" побудит молодых родителей к продолжению рода. Нянь предлагается предоставлять семьям до тех пор, пока ребенок не достигнет полутора лет.

На заседании правительства прозвучала также инициатива о том, что стоит выплачивать молодым девушкам, родившим первенца в 19 лет, социальные выплаты. На данный момент 50 тысяч рублей положены жительницам города, родившим первого ребенка в период от 20 до 25 лет. Идею поддержал и врио губернатора, и детский омбудсмен Светлана Агапитова.

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