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14:31

ФСО отсудила у Ярмольника 430 тысяч рублей за разбитый в ДТП Mercedes

фото ЗакС политика ФСО отсудила у Ярмольника 430 тысяч рублей за разбитый в ДТП Mercedes

Хамовнический суд Москвы сегодня, 30 апреля, вынес вердикт по делу о ДТП с участием актера Леонида Ярмольника и автомобиля Mercedes, принадлежащего Федеральной службе охраны. Судебная инстанция признала артиста виновным в инциденте и постановила взыскать с него в пользу истца 432 тысячи рублей, уведомляет РИА "Новости".

Изначально представители службы требовали 830 тысяч рублей: по их словам, именно в такую сумму обошелся ремонт пострадавшего транспортного средства.

"Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счет возмещения ущерба 432 тысячи 34 рубля, в остальной части - оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.

Ярмольник, выступая в суде, недоумевал: авария произошла почти 3 года назад, он и другие её участники "полюбовно" разошлись на месте, однако лишь по прошествии полутора лет он "получил большой конверт от ФСО [с претензиями]". Смутила артиста и заявленная сумма ремонта Mercedes.

Весь процесс уничижает человеческое достоинство, считает Ярмольник.

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