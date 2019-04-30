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18:14

СМИ: Российского посла в Белоруссии отправляют в отставку

фото ЗакС политика СМИ: Российского посла в Белоруссии отправляют в отставку

Российского посла в Белоруссии Михаила Бабича в самые кратчайшие сроки отзовут с должности, о чем стало известно агентству "Интерфакс", которое ссылается на источник в профильном комитете Государственной Думы. В своей должности он находится меньше года.

Предполагаемая отставка, возможно, напрямую связана с настроениями в белорусском правящем классе, представители которого ранее резко высказывались о деструктивной, по мнению Минска, деятельности Бабича. В белорусском МИД на официальном уровне заявляли о том, что Бабичу, представляющему братский народ, удалось сделать то, что оказалось не под силу даже врагам.

Отмечается, что на официальном уровне информацию пока не подтвердили.

Отношения между двумя соседними странами в целом за последние полгода накалились: Россия, недовольная провозом через Белоруссию санкционной еды, ввела продовольственные санкции, что повлекло за собой декларации белорусских властей о готовности частично отказаться от российских углеводородов. Ситуация усугубляется слухами, согласно которым Россия рассматривает вариант создания некоего единого государства с Владимиром Путиным во главе. Белорусский лидер Александр Лукашенко последовательно и в раздраженной манере публично эти слухи опровергает.

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18:42    
распять этого ПОДЛОГО БАБИЧА ЗА НАЕЗД  НА БАТЬКУ

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