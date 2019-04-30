Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

30 апреля, 19:11

Активист "мусорных" протестов в Архангельске стал фигурантом уголовного дела

фото ЗакС политика Активист "мусорных" протестов в Архангельске стал фигурантом уголовного дела

За неоднократное нарушение "митинговых" статей КоАП в отношении архангелогородца Андрея Боровикова, протестующего против строительства мусорного полигона возле станции Шиес, возбудили уголовное дело, передает местный информационный портал 29.ru со ссылкой на слова самого активиста.

"Меня задерживают как минимум на сутки, даже на двое, а там видно будет. Только привезли, сейчас решаются бумажные дела", - сообщил он.

Примененная к нему уголовная статья имеет номер 212 часть 1, и по ней Боровикову грозит в качестве максимального наказания лишение свободы сроком до пяти лет. В самом "легком" варианте активисту каким-либо образом придется выплатить от 600 тысяч до 1 млн рублей штрафа.

Издание отмечает, что в Архангельской области уголовное дело по такой статье возбуждается впервые в истории.

За участие в предыдущих акциях Боровиков либо не оплачивал штраф, либо медлил с оплатой.

Борьба со строительством мусорного полигона у станции Шиес, возле границы с республикой Коми, между гражданами и властями Архангельской области вошла в новую фазу эскалации с началом весны. В Архангельске группа людей объявила "бессрочный протест". 7 апреля в городе состоялся рекордный по численности митинг. Его организаторов и участников и по сей день точечно ловят правоохранители.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


30 апреля, 20:24   Александр   Kravchuk-Alex@mail.ru
Отпустите человека.Он не виноват.+ Я так понимаю,что митинг отказывались согласовывать умышленно - потому и провели внепланово.Это подло - пользоваться властью чтобы наказать того,кто радеет за правое дело.

30 апреля, 20:12    
Похоже, тупорылые власти очень хотят нарваться на неприятности.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет


Все новости:
30 апреля, 20:59 Коллекторы продолжили атаковать семью Сухенко - уже в лице жены чиновника

30 апреля, 20:43 Думский "жириновец" внес законопроект о наказаниях за оскорбление граждан

30 апреля, 20:14 Лимонов хочет лишить украинцев и французов права избирать президента

30 апреля, 19:38 Сотрудники суда осмотрели Русский музей в рамках "дела о реконструкции"

30 апреля, 19:23 Первомай-2019: Кто, где, когда

30 апреля, 19:11 Активист "мусорных" протестов в Архангельске стал фигурантом уголовного дела   2

30 апреля, 18:41 Один из копицентров отказался распечатывать пародийные плакаты с Бегловым

30 апреля, 18:28 Сотрудников экономических комитетов Смольного не будут увольнять из-за реорганизации   2

30 апреля, 18:14 СМИ: Российского посла в Белоруссии отправляют в отставку   2

30 апреля, 17:48 Гудков в четвертый раз пытается зарегистрировать свою Партию перемен   1

30 апреля, 17:21 Штаб Навального: Беглов нас обманывает, еще даже не став губернатором   2

30 апреля, 16:43 СМИ: Оформители "Проспекта Славы" продают панно в интернете

30 апреля, 16:26 МВД: 86 процентов жителей Донбасса хотят получить российское гражданство   5

30 апреля, 15:51 Максим Шевченко отказался от борьбы за пост петербургского губернатора   1

30 апреля, 15:25 Смольный сохранил за застройщиком Муринского парка разрешение на строительство

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.