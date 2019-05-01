СМИ: На главу исполкома ЕР по Центральному району завели уголовное дело

Против бывшего главы администрации МО Черная речка, до последнего времени возглавлявшего исполком единороссов в Центральном районе Петербурга, Александра Потякина возбудили уголовное дело, о чем написала "Фонтанка".

Являясь также исполняющим обязанности ректора Института непрерывного образования взрослых, он, по версии следствия, оказался в долгу у бывшего сотрудника вуза и не заплатил причитающиеся тому 616 тысяч рублей.

В разговоре с изданием Потякин признался, что о факте возбуждения дела ему ничего не известно.

Самое строгое наказание по уголовной статье 145.1 - лишение свободы сроком до трех лет, однако некоторым удается отделаться штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

"Фонтанка" утверждает, что, как и многие муниципальные депутаты и функционеры в Петроградском районе и районе Черной речки, Потякин был креатурой спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

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