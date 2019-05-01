"Живой открыткой" активисты поздравили ветеранов

На площади Победы в Московском районе активисты, желавшие отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны, отдали ее, выстроившись в форме слов "Спасибо за победу" возле памятника советским воинам.

"Эта видеооткрытка, мы ее 9 мая уже ее рассылаем ветеранам, пускаем в интернет, соцсети. Мы проводим акцию, чтобы напомнить, что мы не забыли эти важные даты и очень благодарны ветеранам за Победу". - приводит ТАСС слова организатора мероприятия, Виктории Кузиной.

Символическое стояние возле монумента закончилось возложением цветов на месте. Стояло примерно 800 человек.