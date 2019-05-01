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Новости

15:41

Троих задержанных на Первомае в Петербурге увезли в больницу

фото ЗакС политика Троих задержанных на Первомае в Петербурге увезли в больницу

Из отделов полиции Петербурга увезли на скорой в медучреждения троих задержанных на мирном согласованном первомайском шествии. 

Как писал MR7, фотокорреспондент Георгий Марков был задержан, когда заступился за женщину, которую силовики сбили с ног. По его словам его сильно ударили по голове. Он пытался вызвать себе скорую, пока находился в автозаке, но медработники отказались приезжать. По их словам, они могут оказать ему помощь только в отделе полиции. Маркова задержали около полудня. Как пишет "Группа помощи задержанным", скорая увезла журналиста из отдела около 15-30. 

Наталья Баринова была доставлена из отдела в Александровскую больницу с переломом руки, который получила при задержании.

Также в больницу направлен Василий Буйнов, жаловавшийся, что силовики травмировали ему руку. 

Всего в Петербурге было задержано, по данным "ОВД -Инфо", 66 человек.

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18:09    
Сытая Москва благостно шагала на Первомайской демонстрации. Это и понятно, жизнь у них  другая. Собянин как сыр в масле катается. 90% финансов России сосредоточены в Москве. Много можно себе позволить.
А нищий Питер на опрос об услугах госструктур готов потратить 160 млн. рублей, видимо жалоб нет. Гости всякие чуть ли не ежедневно приезжают, форумы, конференции, совещания просто поболтать  и т. д. проводятся. И на это  из тощего питерского бюджета нецелевым образом расходуются деньги.
Нам надо быть впереди планеты всей: международные чемпионаты, олимпиады и прочие увеселительные мероприятия опять же горожане оплачивают.
А тем временем старый город  ветшает,  транспорт стоит в 10 бальных пробках, грязь и беспорядок в спальных районах. Полиция занята  прессованием несогласных. И забыла власть  правило: "Всякое действие вызывает противодействие"! Говорить с народом, слышать его не считают нужным...

16:03    
Молодцы, ребята ! Давить, давить и давить гадёнышей-провокаторов !

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