В риторике Лукашенко Лимонов услышал голос "нахлебника и паразита"

Скандал с загрязненной нефтью, идущей из России в Белоруссию, прокомментировал политик и писатель Эдуард Лимонов, давно уличающий президента Александра Лукашенко в хитрости и на сей раз всерьез подозревающий страну-соседа в том, что она сама для дискредитации России испортила сырье. В новейшей статье лидер другороссов припоминает Лукашенко его недружественные шаги по отношению к России и его постоянное "сидение на двух стульях" - российском и западном - с коммерческой выгодой. Из статьи следует, что доверять такому человеку не следует и вряд ли когда-либо следовало.

"Лукашенко последние месяцы всё требовал у России компенсации за ущерб, принесённый экономике Белоруссии налоговыми каникулами (так, кажется, называется это финансовое послабление субъектам Российской Федерации) и пристал к России как банный лист — с тем, чтобы Белоруссии была выплачена компенсация. Просил-просил компенсации, бурчал, разражался гневными обвинениями в адрес России", - предъявил ему "счет" Лимонов.

Дальше автор цитирует одну из статей Фиделя Кастро, вскоре вновь возвращаясь к персоне бессменного белорусского лидера.

"Зачастую я слышу те же ноты нахлебника и паразита в рассуждениях Александра Григорьевича Лукашенко, когда он говорит о российско-белорусских отношениях. Дескать, за красивые белорусские глаза Россия должна, по сути, содержать Белоруссию, как будто она — часть российской территории", - интерпретирует писатель политическое поведение оппонента.

Лимонова возмущает то, что, в его представлении, Лукашенко безосновательно чувствует себя ничем не обязанным России.

Из-за поставок некачественной российской нефти Белоруссия приостановила ее транзит на свою территорию до 2 мая.