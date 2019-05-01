Петербургский Первомай - 2019 - фото

Петербург 1 мая 2019 года завоевал звание лидера по числу задержаний на традиционной мирной демонстрации среди других городов России. По данным "ОВД-Инфо", в автозаки отправились 68 человек. Трое из них уехали из отделов полиции на скорой. Как прошло первомайское шествие по Невскому проспекту - в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

фото: Михаил Масленников

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