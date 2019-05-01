Задержанных на Первомае в Петербурге везут в суд

Виталия Беспалова и сторонника "Яблока" Арсения Глазкова, задержанных в конце согласованного шествия на Невском проспекте, из 52 отдела полиции везут в Красногвардейский районный суд, сообщил Беспалов ЗАКС.Ру.

В отношении молодых людей составили протоколы по ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга). Журналист Виталий Беспалов находился на шествии как участник. При нем был плакат, рассказывающий о запретительных законах, принятых за последние годы в России. Глазков же просто держал флаг партии "Яблоко", получившей официальное разрешение властей города на использование своей символики в ходе первомайской демонстрации. Оба молодых человека были задержаны при разгоне шествия колонны объединенных оппозиционных сил.

В отделе полиции их продержали несколько часов. Долгое время к ним не допускали защитника.

Организаторы демократического шествия Андрей Пивоваров и Александр Шуршев продолжают находиться в 45 отделе полиции. Им вменяют организацию несанкционированного митинга, хотя Смольный официально давал разрешение на проведение ими мероприятия. Вероятно, их тоже сегодня же повезут в суд.

Всего в Петербурге было задержано 68 человек. Трое из них из полиции были доставленны в больницу. Многих задержанных отпустили с протоколами по ч.5 ст. 20. 2 КоАП.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.