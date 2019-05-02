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14:01

В Петербурге отмечают День ветерана труда

фото ЗакС политика В Петербурге отмечают День ветерана труда

2 мая в Петербурге не так давно официально стал Днем ветерана труда. Соответствующая инициатива была поддержана Заксобранием города в декабре 2018 года и позднее закреплена подписью врио градоначальника Александром Бегловым.

"Это праздник - дань глубокого уважения всем ленинградцам-петербуржцам, чьим трудом и талантом на протяжении десятилетий создавался экономический, культурный и образовательный фундамент успешного развития Северной столицы. Мы гордимся нашими ветеранами. Эти люди всегда будут лучшим примером для молодежи", - поздравил горожан Беглов.

Петербург стал первым российским городом, официальном сделавшим 2 мая праздничным днем.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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