В Петербурге отмечают День ветерана труда

2 мая в Петербурге не так давно официально стал Днем ветерана труда. Соответствующая инициатива была поддержана Заксобранием города в декабре 2018 года и позднее закреплена подписью врио градоначальника Александром Бегловым.

"Это праздник - дань глубокого уважения всем ленинградцам-петербуржцам, чьим трудом и талантом на протяжении десятилетий создавался экономический, культурный и образовательный фундамент успешного развития Северной столицы. Мы гордимся нашими ветеранами. Эти люди всегда будут лучшим примером для молодежи", - поздравил горожан Беглов.

Петербург стал первым российским городом, официальном сделавшим 2 мая праздничным днем.

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