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10:31

"К нам в город едет классная помойка": Шнуров призвал архангелогородцев "радоваться" мусорному полигону

фото ЗакС политика "К нам в город едет классная помойка": Шнуров призвал архангелогородцев "радоваться" мусорному полигону

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров свой очередной опус посвятил главной "головной боли" жителей Архангельской области - мусорному полигону близ станции Шиес, куда, как ожидается, будет свозиться половина столичных отходов.

Каждая строфа, пронизанная едкой иронией, призывает местных обитателей не протестовать и не выступать против мусора, а наоборот - радоваться ему и благодарить тех, кто его "ниспослал":

"Ликуйте люди, к чёрту эти дачи! 

Кто недоволен, ты, это, не ной-ка! 

С Омоном и Росгвардией в придачу, 

К нам в город едет классная помойка!"

А "классная" эта помойка, продолжает Шнуров, потому, что всякому человеку "принесет пользу" - и детям, и пожилым людям. Ребятишки смогут на ней найти игрушки по нраву и с ними повзрослеть, а старикам будет чем заняться на пенсии.

"Мы до помойки жили шатко-валко, 

Зато теперь у всех есть развлекуха! 

Нам Богом посланы ОМОН и эта свалка, 

Как скрепы и во укрепление духа!

Спасибо всем! Госдуме и Совфеду, 

За обустройство жизни, вертикали! 

Ликуйте люди, вон уж, — едут, едут! 

Фекалии всегда все вниз стекали".

30 апреля стало известно, что на станцию Шиес прибыл поезд, привезший в товарных вагонах представителей силовых структур. Позднее в лагерь протестующих, расположенный неподалеку от въезда на свалку, пришли полицейские и люди без отличительных знаков, но с автоматами в руках.

Борьба со строительством мусорного полигона у станции Шиес возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. Возле будущего полигона людей разгоняют менее церемонно, нежели обращаются с ними в центральном городе области. В самом городе, в свою очередь, группа людей объявила "бессрочный протест". 

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10:45   Игорь  
Веселятся и ликуют снова люди
В ожиданье, в нетерпенье и волненье!
Есть ОМОН и есть желанье – что-то будет,
Тема будет у Шнура для сочинений!
Скучно деткам, им всегда нужна разминка.
Хочется разминки деткам шибче воли.
Мыслей нет о продовольственной корзинки,
И не хочется идти им в чисто поле.
Мы до перестройки жили как-то скучно,
Под запретом строгим тут была порнуха.
Но теперь у нас все с этим тут благополучно,
Но чего-то не хватает для величья духа.
Но коль Шнур сидит сегодня в комитете,
Он, конечно, доработает детали.
И уже увидят точно наши детки,
Лужи, кучи разных творческих фекалий.

10:41    
А какие предложения у Шнура по борьбе с мусором??? Или только бла-бла-бла... В той же Москве и густонаселённой  Московской области проживает более 20 миллионов человек и мусорили они тысячелетие...

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