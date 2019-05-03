"К нам в город едет классная помойка": Шнуров призвал архангелогородцев "радоваться" мусорному полигону

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров свой очередной опус посвятил главной "головной боли" жителей Архангельской области - мусорному полигону близ станции Шиес, куда, как ожидается, будет свозиться половина столичных отходов.

Каждая строфа, пронизанная едкой иронией, призывает местных обитателей не протестовать и не выступать против мусора, а наоборот - радоваться ему и благодарить тех, кто его "ниспослал":

"Ликуйте люди, к чёрту эти дачи!

Кто недоволен, ты, это, не ной-ка!

С Омоном и Росгвардией в придачу,

К нам в город едет классная помойка!"

А "классная" эта помойка, продолжает Шнуров, потому, что всякому человеку "принесет пользу" - и детям, и пожилым людям. Ребятишки смогут на ней найти игрушки по нраву и с ними повзрослеть, а старикам будет чем заняться на пенсии.

"Мы до помойки жили шатко-валко,

Зато теперь у всех есть развлекуха!

Нам Богом посланы ОМОН и эта свалка,

Как скрепы и во укрепление духа!

Спасибо всем! Госдуме и Совфеду,

За обустройство жизни, вертикали!

Ликуйте люди, вон уж, — едут, едут!

Фекалии всегда все вниз стекали".

30 апреля стало известно, что на станцию Шиес прибыл поезд, привезший в товарных вагонах представителей силовых структур. Позднее в лагерь протестующих, расположенный неподалеку от въезда на свалку, пришли полицейские и люди без отличительных знаков, но с автоматами в руках.

Борьба со строительством мусорного полигона у станции Шиес возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. Возле будущего полигона людей разгоняют менее церемонно, нежели обращаются с ними в центральном городе области. В самом городе, в свою очередь, группа людей объявила "бессрочный протест".