Олимпийская чемпионка вынужденно продала подаренный Кремлем BMW

Российская синхронистка Алла Шишкина продала подаренный ей после победы на зимних Олимпийских играх в 2018 году элитный внедорожник BMW X6 ввиду чрезмерно дорогостоящего обслуживания. Взамен она приобрела менее прихотливый в обиходе автомобиль.

Например, рассказала Шишкина в Instagram, налог на BMW данной модели ежегодно обходится ей в 60 тысяч рублей, КАСКО и ОСАГО - 150 тысяч рублей, ТО - 65 тысяч рублей и многие другие траты.

"Подсчитав все расходы, я сделала вывод, что ежедневно трачу на автомобиль 1100 рублей, даже если не езжу на нем. С огромным удовольствием ездила на ней 3 года, и именно благодаря этой машине я смогла купить новую, которую смогу обеспечивать без таких серьёзных финансовых потерь", - отчиталась чемпионка.

Ранее с дорогостоящими кремлевскими подарками по той же причине расстались и другие российские спортсмены.

После зимней Олимпиады-2018 модели BMW X6 вручили золотым медалистам - фигуристке Алине Загитовой и мужской сборной России по хоккею. Обладатели серебряных медалей получили BMW X4, а "бронзовые" призеры - X4 с двигателем поменьше. Всего авто достались 46 спортсменам.

Фото: BMW.ru

Чемпионам Игр в Сочи достались авто другого немецкого концерна - Mercedes моделей GL, ML и GLK.

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