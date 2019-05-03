Фонд Ходорковского Justice for Journalists выделил гранты журналистам-расследователям

Фонд Justice for Journalists, основателями которого являются предприниматель-экспат Михаил Ходорковский и его бывший коллега по ЮКОСу Леонид Невзлин, объявил получателей грантов в рамках реализации программы по поддержке журналистов-авторов независимых расследований. Известием поделилось издание "МБХ Медиа".

Проспонсирует фонд авторов девяти материалов, в том числе тех, кто занимается изучением предполагаемой связи бизнесмена Евгения Пригожина с наёмниками в Центральноафриканской республике. В конце июля 2018 года там, напомним, были убиты трое российских журналистов.

Гранты достались также материалам о безопасности журналистов на Украине, убийствах оппозиционных работников СМИ в Азербайджане, Афганистане и на Мальте, и о давлении на независимую прессу во Вьетнаме и в Колумбии. Размер каждой "стипендии" варьируется. Максимальная сумма - 80 тысяч долларов.

Фонд продолжит поддерживать проект "Репортеры без границ" в их расследовании убийства политической активистки Дафны Каруаны Галиции на Мальте.

Организация была основана прошлым летом через некоторое время после того, как в ЦАР убили журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Целью фонда является финансирование международных расследований преступлений, совершенных против работников прессы вне зависимости от места их совершения и мотивов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.