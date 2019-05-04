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12:06

На Avito визитную карточку Путина "времен Собчака" продают за миллион рублей

фото ЗакС политика На Avito визитную карточку Путина "времен Собчака" продают за миллион рублей

Визитная карточка нынешнего президента Владимира Путина, относящаяся к его первому периоду работы с Анатолием Собчаком, продается на торговой площадке Avito.

Стоимость артефакта составляет 950 тысяч рублей. "Находка", если верить объявлению, относится ко временам 1990-1991 годов, когда уволившийся из спецслужб Путин приступил к работе в команде будущего мэра города Собчака, в ту пору являвшегося председателем Ленинградского городского совета народных депутатов. Путин тогда отвечал за международные связи.

Получить за указанную плату исторический документ можно на 4-й линии, при этом в объявлении почему-то указано, что ближайшая к заявленному адресу станция метро называется "Улица Дыбенко".

file2190.jpg (276 KB)

Фотография: Avito.ru



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