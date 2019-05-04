На Avito визитную карточку Путина "времен Собчака" продают за миллион рублей

Визитная карточка нынешнего президента Владимира Путина, относящаяся к его первому периоду работы с Анатолием Собчаком, продается на торговой площадке Avito.

Стоимость артефакта составляет 950 тысяч рублей. "Находка", если верить объявлению, относится ко временам 1990-1991 годов, когда уволившийся из спецслужб Путин приступил к работе в команде будущего мэра города Собчака, в ту пору являвшегося председателем Ленинградского городского совета народных депутатов. Путин тогда отвечал за международные связи.

Получить за указанную плату исторический документ можно на 4-й линии, при этом в объявлении почему-то указано, что ближайшая к заявленному адресу станция метро называется "Улица Дыбенко".

Фотография: Avito.ru

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