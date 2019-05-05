На Алтае врач отказался принимать пенсионера, посоветовав "вызвать ему попа"

Дежурный врач городской больницы им. Литвиненко в Новоалтайске не стал принимать 68-летнего пенсионера в тяжелом состоянии, рекомендовав родственникам вызвать ему священнослужителя. Инцидентом заинтересовался местный Следком.

Вечером 2 мая мужчина резко почувствовал себя плохо, стал кашлять кровью и начал задыхаться, поделилась с изданием "Толк" его внучка Ксения. Прибывшая на место скорая помощь поставила пенсионеру кровоостанавливающий укол и рекомендовала срочную госпитализацию. Близкие сразу отвезли мужчину в городскую больницу и вызвали хирурга. Внучка уточнила, что врач с самого начала вел себя с ними грубо.

"В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет, чтобы мы „вызывали попа“", - рассказала Ксения.

Спустя некоторое время из реанимации пришел другой хирург, сделавший мужчине рентген. Выяснилось, что у него открылась прободная язва, вызвавшая внутреннее кровотечение: в результате кровь понадобилось откачивать из легких. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.