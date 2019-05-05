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Новости

11:30

На Алтае врач отказался принимать пенсионера, посоветовав "вызвать ему попа"

фото ЗакС политика На Алтае врач отказался принимать пенсионера, посоветовав "вызвать ему попа"

Дежурный врач городской больницы им. Литвиненко в Новоалтайске не стал принимать 68-летнего пенсионера в тяжелом состоянии, рекомендовав родственникам вызвать ему священнослужителя. Инцидентом заинтересовался местный Следком.

Вечером 2 мая мужчина резко почувствовал себя плохо, стал кашлять кровью и начал задыхаться, поделилась с изданием "Толк" его внучка Ксения. Прибывшая на место скорая помощь поставила пенсионеру кровоостанавливающий укол и рекомендовала срочную госпитализацию. Близкие сразу отвезли мужчину в городскую больницу и вызвали хирурга. Внучка уточнила, что врач с самого начала вел себя с ними грубо.

"В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет, чтобы мы „вызывали попа“", - рассказала Ксения.

Спустя некоторое время из реанимации пришел другой хирург, сделавший мужчине рентген. Выяснилось, что у него открылась прободная язва, вызвавшая внутреннее кровотечение: в результате кровь понадобилось откачивать из легких. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку. 

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23:10    
креативненько, пора во всех больницах заменить врачей на попов, все равно толку от нищей медицины нет... спасибо путину - все бабки ушли на поддержку мировых диктаторов и режимов - сирия, лугандон, венесуэла, цар, нигерия, судан, ливия и т.д.... а народу поделом - радовались крымнаш, горой стояли за путина и выбирали на трон - вот и молитесь-поститесь "на здоровье", вместо лекарств, больниц и врачей...

21:01    
20.47.
То, что вы написали, относится к Питеру!
А в провинции ни поликлиник, ни больниц в радиусе 50 километров. Оттого и врачи там "боги"...

20:47    
Медицина в России на низком уровне. В поликлинику к специалисту  можно записаться только дней через 10.
В больницах нет мест, люди лежат в коридорах. Какой-то высокопоставленный болван от медицины утвердил время приема врача - 12 минут. БРЕД, что за это время можно понять.  Из больниц пациентов не долеченными  часто выписывают, так как нормативное время  нахождения в стационаре не позволяет быть более под надзором врачей.
А платная медицина, ни за что не отвечая, рушит российское здравоохранение.

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