Папа Римский готовится к визиту в Россию

Глава Католической церкви, Папа Римский Франциск, подтвердил ТАСС свою готовность посетить Россию.

"Я должен заехать [в Россию]", - ответствовал он на замечание журналиста о том, что его нынешнее путешествие по Болгарии не только территориально близко к РФ, но и включает в себя визит и поклонение иконам святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Франциск уже не единожды заявлял о готовности посетить Россию. Буквально на днях завершилась паломническая поездка делегации римского епископата во главе с главным викарием Рима кардиналом Анджело Де Донатисом в Москву, где священнослужители встретились со своими православными коллегами.