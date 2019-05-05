Полиция снова проверяла Эрмитаж и театры на наличие бомб

Минувшим днем, 4 мая, ввиду поступившего сообщения о бомбе вынужденно приостановили свою работу Эрмитаж, Небольшой Драматический театр на проспекте Кима и театр Ленсовета, передает 78.ru.

На электронную почту всем учреждениям культуры поступило письмо, содержащее идентичное послание: "Добро пожаловать. Снова. Ваше здание заминировано. Бомба была заложена несколько часов назад. Таймер активирован с момента отправки этого письма".

В оба театра и музей выехали 28 сотрудников ОВД и 10 - МЧС. В ходе проверки никаких взрывчатых веществ ни в одном учреждении обнаружено не было. Эвакуация нигде не проводилась.