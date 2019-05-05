Под Новгородом нашли тела мирных граждан, убитых во времена ВОВ

В Новгородской области местные общественные деятели из организации "Долина" нашли захоронения, датируемые первыми годами Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Ориентировочно, речь идет о 3 тысячах погребенных тел мирных людей, казненных нацистскими оккупантами.

"В непосредственной близости от могильника обнаружены и изъяты гильзы от автоматического оружия иностранного производства. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сотрудники ведомства в связи обнародованной информацией приступили к ее проверке.