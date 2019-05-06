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9:30

Авиакатастрофа в Шереметьево: при аварийной посадке загорелся самолет "Аэрофлота"; погиб 41 человек

фото ЗакС политика Авиакатастрофа в Шереметьево: при аварийной посадке загорелся самолет "Аэрофлота"; погиб 41 человек

Минувшим вечером, 5 мая, около 18:30, следовавший из Москвы в Мурманск борт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево через некоторое время после взлета. При посадке самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек.

Пожар уничтожил всю заднюю часть авиасудна. Потушить его удалось лишь после 20:00. Ночью Следственный комитет отчитался, что в результате трагедии погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Транспортная прокуратура проверит действия должностных лиц аэропорта Шереметьева и "Аэрофлота", ответственных за соблюдение безопасности полетов.

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Фото: скриншот видео из соцсетей

Список выживших и госпитализированных опубликован на сайте "Аэрофлота".

По данным ряда источников (ТАСС, "Интерфакс") причиной пожара могла стать попавшая в лайнер молния. Другие издания сообщают о неполадках электрооборудования. На данный момент известно, что самолет запрашивал аварийную посадку ввиду возникшего на борту возгорания. Найденные черные ящики эти сведения подтвердили. Поиск оставшихся продолжается. На месте работают криминалисты СК.

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Фото: МЧС

Все авиакомпании, использующие для перевозки пассажиров российские самолеты Sukhoi Superjet 100, объявили о массовых проверках своих бортов.

Ночью и приблизительно до 8 утра текущего дня вылеты в Мурманск из Шереметьево не осуществлялись.

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Фото: "Интерфакс"

Свои соболезнования родным погибших выразили лидеры ряда латиноамериканских государств, страны Евросоюза, президент Казахстана, чиновники Кремля, члены российского правительства и Совфеда.

Власти Мурманской области объявили трехдневный траур.



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