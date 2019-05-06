Авиакатастрофа в Шереметьево: при аварийной посадке загорелся самолет "Аэрофлота"; погиб 41 человек

Минувшим вечером, 5 мая, около 18:30, следовавший из Москвы в Мурманск борт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево через некоторое время после взлета. При посадке самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек.

Пожар уничтожил всю заднюю часть авиасудна. Потушить его удалось лишь после 20:00. Ночью Следственный комитет отчитался, что в результате трагедии погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Транспортная прокуратура проверит действия должностных лиц аэропорта Шереметьева и "Аэрофлота", ответственных за соблюдение безопасности полетов.

Фото: скриншот видео из соцсетей

Список выживших и госпитализированных опубликован на сайте "Аэрофлота".

По данным ряда источников (ТАСС, "Интерфакс") причиной пожара могла стать попавшая в лайнер молния. Другие издания сообщают о неполадках электрооборудования. На данный момент известно, что самолет запрашивал аварийную посадку ввиду возникшего на борту возгорания. Найденные черные ящики эти сведения подтвердили. Поиск оставшихся продолжается. На месте работают криминалисты СК.

Фото: МЧС

Все авиакомпании, использующие для перевозки пассажиров российские самолеты Sukhoi Superjet 100, объявили о массовых проверках своих бортов.

Ночью и приблизительно до 8 утра текущего дня вылеты в Мурманск из Шереметьево не осуществлялись.

Фото: "Интерфакс"

Свои соболезнования родным погибших выразили лидеры ряда латиноамериканских государств, страны Евросоюза, президент Казахстана, чиновники Кремля, члены российского правительства и Совфеда.

Власти Мурманской области объявили трехдневный траур.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.