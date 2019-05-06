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10:43

ВЦИОМ: Почти половина россиян не видят свою жизнь без интернета

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Почти половина россиян не видят свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты последнего исследования, согласно которому 48% россиян не представляют свою жизнь лишенной доступа к интернету.

"Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 24% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 27% - что влияние будет крайне слабым. Для 48% это станет серьезным испытанием - с 2017 года (32%) эта доля заметно выросла. 37% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 11% - что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть", - отмечается в изыскании социологического центра.

Во ВЦИОМ подсчитали, что доля россиян, имеющих доступ к интернету на более или менее перманентной основе составляет 84%, при этом 69% пользуются им каждый день, 13% - пару раз в неделю/месяц и лишь 2% либо не пользуются доступом к сети, либо делают это крайне редко. Самая активная аудитория пользователей - люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Опрос был проведен 18 апреля 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет и старше. Были опрошены 1600 респондентов.

Добавим также, 1 мая Владимир Путин подписал закон об автономном российском сегменте интернета.

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11:55    
Убогий ВЦИОМ тратил деньги на "результаты последнего исследования"???
Без Интернета не менее 80% россиян потеряют работу. Банки закроются и далее по списку.
Что тут изучать?
Вот лучше изучите поступки власти, которая скоро месяц проводит репетиции парада Победы в то время, когда на 40% территорий пожары. Бесстыдно растаскивают бюджетные деньги на репетиции парада, и после бесконечных репетиций парад смотреть противно.
Перенесли бы репетиции парада в горящие регионы  и солдатики (более сотни тысяч) затоптали и залили мочой пожары.
Зазеркалье!

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