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Новости

11:25

КСП изучит финансовую деятельность ЦПКиО им. Кирова

фото ЗакС политика КСП изучит финансовую деятельность ЦПКиО им. Кирова

Начиная с сегодняшнего дня, 6 мая, специалисты Контрольно-счетной палаты Петербурга приступили к изучению финансово-хозяйственной деятельности Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове. Руководить проверкой будет аудитор Юрий Шутов.

Инспекторы проанализируют порядок управления и распоряжения государственным имуществом, а также рассмотрят, соблюдалось ли законодательство при расходовании средств субсидии на выполнение государственного задания. Вместе с тем учреждению будет дана оценка эффективности освоения собственных средств и средств, выделенных из городской казны. В 2017 году размер субсидии, предоставленной ЦПКиО на выполнение госзадания и иные цели, составил 254 млн рублей; в 2018 году – 322 млн рублей, в 2019-м - 330 млн рублей.

Парк культуры и отдыха был открыт в 1932 году. Ныне руководит им Павел Селезнев.

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15:06   Вася  
Так при Бурове во всех подведомственных ему церквях банкеты делали. Официальный спец.буклет есть. О чем говорить! Елагин! А кормиться чем? Жалко файлы прикрепить нельзя с расстановкой столиков.

14:27    
Сажать больше надо...

14:20    
А что, ЦПКиО имени Кирова еще существует?
Там от парка живого места не осталось, одна дирекция.

12:18    
Там есть что искать!!! Особенно по предоставлению в аренду помещений Елагиноостровского дворца и помещения для клубов большого тенниса...

11:37    
Так и будете знакомить с каждым пунктом плана работы чиновников? Больше не о чем писать?

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