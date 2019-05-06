КСП изучит финансовую деятельность ЦПКиО им. Кирова

Начиная с сегодняшнего дня, 6 мая, специалисты Контрольно-счетной палаты Петербурга приступили к изучению финансово-хозяйственной деятельности Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове. Руководить проверкой будет аудитор Юрий Шутов.

Инспекторы проанализируют порядок управления и распоряжения государственным имуществом, а также рассмотрят, соблюдалось ли законодательство при расходовании средств субсидии на выполнение государственного задания. Вместе с тем учреждению будет дана оценка эффективности освоения собственных средств и средств, выделенных из городской казны. В 2017 году размер субсидии, предоставленной ЦПКиО на выполнение госзадания и иные цели, составил 254 млн рублей; в 2018 году – 322 млн рублей, в 2019-м - 330 млн рублей.

Парк культуры и отдыха был открыт в 1932 году. Ныне руководит им Павел Селезнев.