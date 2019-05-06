В 2019 году планируют расселить более 3 тысяч петербургских коммуналок

По состоянию на 2019 год в городе на Неве насчитывается 69 тысяч коммунальных квартир, в которых проживает поряка 230 тысяч семей, 81 тысяча из которых стоит в очереди на улучшение жилищных условий, отчитались в Смольном.

В 2008 году была принята целевая программа "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге", направленная на комплексное решение данных вопросов. Согласно её условиям всем очередникам - жителям коммуналок, где нет договоренности о расселении всей квартиры, предоставляется возможность получать соцвыплаты и подбирать себе квартиру для переезда самостоятельно. Однако первоочередное право на получение жилья остается у граждан, стоящих на учете долгое время и не имеющих возможности переехать.

В 2018 году улучшить условия жизни удалось 8,6 тысячам "коммунальных" семей, всего расселили 3,7 тысяч квартир. В 2019 году планируется "темпы держать" и расселить более 3 тысяч коммуналок, а также предоставить очередникам соцвыплат в размере 2,7 млрд рублей.