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13:46

Церковь Божией Матери Милующей на Васильевском отреставрируют за 286 млн рублей

фото ЗакС политика Церковь Божией Матери Милующей на Васильевском отреставрируют за 286 млн рублей

Северо-Западная дирекция Министерства культуры планирует потратить на реставрационные нужды церкви Божией Матери Милующей на Большом проспекте Васильевского острова 286 млн рублей. Соответствующий тендер публикован на портале госзакупок.

За обозначенную сумму будущий подрядчик обязан будет до 25 ноября 2019 года демонтировать все оборудование, оставшееся в храме после "выселения" морского учебного заведения; выполнить работы по гидроизоляции, отреставрировать лепнину, привести в порядок фасады, укрепить кирпичную кладку, заделать трещины в стенах, починить кровлю и стропильную систему. Заявки для участия в конкурсе принимаются до конца мая.

Церковь возвели в 1890-х годах в память о короновании императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. В годы СССР в ней находилась учебная база моряков-подводников Министерства обороны.

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