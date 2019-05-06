Экоактивисты выявили у Горской крупную свалку промышленных отходов

Активисты экологического движения "Зеленый фронт" обнаружили деятельность по несанкционированному размещению промышленных отходов в районе станции "Горская". На огороженный участок постоянно прибывают груженые мусоровозы.

Отмечается, что площадка, куда свозится преимущественно строительный хлам, предназначена под стоянку автомобилей. Деятельность по приему отходов ведется централизованно: всем прибывающим грузовикам открывают ворота работники стоянки, которые же и помогают мусор разгружать.

"Наши активисты засняли на видео процесс разгрузки мусоровоза и направили обращения в прокуратуру и профильный комитет. С виду это типичная несанкционированная свалка, работающая под видом отсыпки территории под автостоянку", - поделился наблюдением председатель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.