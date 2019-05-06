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Новости

15:39

Праздник Дня Победы в Петербурге будут охранять больше тысячи дружинников

фото ЗакС политика Праздник Дня Победы в Петербурге будут охранять больше тысячи дружинников

На мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут дежурить представители народных дружин в количестве свыше одной тысячи человек, передает ТАСС. со ссылкой на запреда комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виталия Черкашина.

"Они будут ротироваться, основное количество их будет задействовано при проведении шествия "Бессмертного полка", - приводятся слов чиновника, которой прогнозирует порядка одного миллиона участников на памятной акции.

Полицейских и росгвардейцев по случаю годовщины Дня Победы в центре города ожидается не менее 10 тысяч человек.

Официальные мероприятия пройдут в два дня - 8 и 9 мая. Начнутся они с траурного возложения цветов на Пискаревском кладбище и завершатся поздним вечером следующего дня салютом на Дворцовой площади.

Для сравнения - пятью годами ранее на Дне Победы работало 300 дружинников и 2600 полицейских.

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17:47    
Может их не называть "дружинники", а выдать повязки "шестёрки полицаев"!

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