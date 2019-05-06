На якутскую журналистку завели уголовное дело по иску мэра города

Мэр Якутска Сардана Авксентьева обвинила местную журналистку Викторию Габышеву в вымогательстве, что привело к возбуждению уголовного дела по соответствующей статье сотрудниками местного управления Следственного комитета, пишет РИА "Новости".

По словам обвиняемой, ее официально уведомили о возбуждении дела только после того, как информация об этом просочилась в медиасреду.

По версии городской главы, визави шантажировала ее обнародованием неких порочащих данных в случае, если Авксентьева не прекратит судиться с одним из подрядчиков.

Об избрании для журналистки какой-либо меры пресечения пока ничего не сообщается.