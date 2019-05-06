Протестующие в Архангельской области утратили надежду на диалог с местной властью

Активисты Архангельской области, пытающиеся сопротивляться завозу подмосковного мусора на новый полигон в регионе, дали понять в самом своем читаемом интернет-сообществе - "Поморье - не помойка!" - о том, что перестали надеяться на возможность конструктивного диалога с местной властью.

Уровнем ниже, чем полпред по Северо-Западному федеральному кругу и администрация президенты, они считают, что их проблемы решить невозможно. Соответственно, аппарат президента, в их представлении, должен беспокоиться о ситуации в области и недопущении возможного насилия.

"Силового сценария в этой драме быть не может, люди не куклы, чтобы их жизнями и будущим их детей распоряжались люди в масках и с дубинками. Ни разу за все время конфликта власти Архангельской области не попытались поговорить в людьми, были лишь несколько имитаций подобного разговора, но все время власть пыталась диктовать свои условия и давить несогласных", - говорится в заявлении.

Для полноценного диалога с представителями президента активисты готовы делегировать группу специальных переговорщиков. Строящийся полигон на станции Шиес в тексте называется не иначе, как "полигон смерти".

Отмечается, что противостояние насчитывает уже девятый месяц. 7 апреля коллектив архангелогородских демонстрантов объявил о своем "бессрочном протесте". На центральной площади города кто-то из них постоянно дежурит.